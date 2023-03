Imprese: Lventure group e Digital magics sottoscrivono lettera d'intesa non vincolante su possibile integrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le due compagnie Lventure Group spa (Lvg) e Digital magics spa (Dm) hanno sottoscritto un memorandum d'intesa non vincolante sulla possibile integrazione delle due realtà. Lo riferiscono in un comunicato, precisando che fra i punti fissati nel documento c'è l'intenzione di creare un’unica realtà integrata nel settore del venture capital, quotata su Euronext Milan. I firmatari auspicano inoltre un rapporto di concambio basato su una valorizzazione preliminare di, rispettivamente, Dm e Lvg – in termini di apporto rispetto alla combined entity – compresa nel range 61,5 per cento - 38,5 per cento / 66,5 per cento - 33,5 per cento. L'operazione si intende subordinata al raggiungimento di intese vincolanti e alle condizioni sospensive che saranno pattuite. LVenture Group è un operatore di Early Stage Venture Capital che investe in startup digitali ad elevato potenziale di crescita, quotato sul mercato Euronext Milan. Digital Magics è un business incubator certificato italiano, quotato sul mercato Euronext Growth Milan. (Res)