Imprese: sottoscritto accordo non vincolante per fusione tra LVenture Group e Digital Magics (2)

- Il term-sheet delinea un’ipotesi di struttura dell’assetto di corporate governance della Combined Entity volta a riflettere il rapporto di valorizzazione, prevedendosi in particolare che l’attuale presidente esecutivo di Digital Magics, Marco Gay, assuma il ruolo di presidente esecutivo e l’attuale Amministratore delegato di LVenture Group, Luigi Capello, rivesta il ruolo di Amministratore delegato. L’Amministratore delegato di LVenture Group, Luigi Capello, ha commentato: “Siamo soddisfatti di annunciare l’avvio di questo processo di integrazione, volto a proiettare LVenture Group in una nuova dimensione, facendo massa critica e mettendo a fattor comune con Digital Magics competenze, asset, risorse finanziarie e un portafoglio che comprende le migliori startup e scale-up italiane. L’operazione getta le basi per la creazione di uno dei principali operatori early-stage Venture Capital europei e, alla soglia dei nostri dieci anni di attività, punta a valorizzare ulteriormente l’impegno dei soci, tra cui l’Università Luiss e Cpi, e dei nostri partner, premiando il grande lavoro svolto dal team di LVenture Group. Siamo convinti che, per cogliere le grandi opportunità di un mercato in forte espansione come quello del Venture Capital, sia necessario aumentare la dimensione per essere competitivi a livello internazionale e più attrattivi, sia per gli investitori che per le migliori startup. Questa integrazione rafforza la nostra visione che è quella di creare il nuovo tessuto imprenditoriale italiano, generando valore per gli investitori e per il sistema Paese”. (segue) (Rin)