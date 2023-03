Imprese: sottoscritto accordo non vincolante per fusione tra LVenture Group e Digital Magics (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente esecutivo di Digital Magics, Marco Gay, ha commentato: “In Digital Magics siamo da sempre convinti che per crescere bisogna fare sistema. Abbiamo grandi sfide ed opportunità da cogliere in una industria che sempre più dimostra concretamente la capacità di crescere, creare valore e competere a livello internazionale. Con l’operazione che stiamo iniziando oggi vogliamo valorizzare 20 anni di storia di Digital Magics creando le basi per proseguire in un percorso di ulteriore forte dinamismo, grazie alla grande capacità del management e di tutto il team ed al supporto dei nostri soci storici, quali Tamburi Investment Partners Spa e l’università Luiss Guido Carli, che credono in noi, ed al lavoro che stiamo portando avanti con il piano industriale. Unitamente a LVenture possiamo contribuire fattivamente a favorire un altro importante passo nella crescita dell’ecosistema italiano costruendo il più grande operatore nazionale per i talenti italiani e l’innovazione e farlo crescere a livello internazionale”. (Rin)