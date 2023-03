Sanità: De Priamo (Fd’I), disegno di legge fibromialgia 14 marzo in commissione al Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Con l'incardinamento in commissione Salute al Senato del disegno di legge di Fratelli d'Italia sul riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante, “previsto per martedì prossimo alle ore 14, si compie un fondamentale passo per lo sterminato mondo dei malati di fibromialgia”. Lo dichiara in una nota Andrea De Priamo, primo firmatario di uno dei tre ddl sulla fibromialgia presentati da Fd’I. “A chi soffre di questa patologia, fino ad oggi, non sono stati riconosciuti in modo uniforme diritti fondamentali, a partire da quello ad essere curati. Fd’I aveva iniziato la battaglia nella scorsa legislatura e ora, grazie alla sensibilità del presidente Zaffini nonché dei senatori di Fd’I della X Commissione, si potrà svolgere un grande cammino di speranza fino al riconoscimento di questa malattia da parte del nostro sistema sanitario", aggiunge De Priamo. (Rin)