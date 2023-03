Usa-Ue: dichiarazione congiunta Biden-Von der Leyen, nuovi passi per rafforzare la cooperazione economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, gli Stati Uniti e l'Unione europea stanno compiendo nuovi passi per rafforzare le relazioni economiche mentre costruiscono “le economie energetiche pulite del futuro” e affrontano “sfide economiche e di sicurezza nazionale condivise”. È quanto si legge nella dichiarazione congiunta rilasciata a margine del colloquio tra la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, alla Casa Bianca. “Il nostro partenariato si basa su valori e principi condivisi, inclusa la responsabilità di salvaguardare il nostro pianeta per le generazioni future e difendere i nostri lavoratori”, si legge nella dichiarazione. (Was)