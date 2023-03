Ucraina: dichiarazione congiunta Biden-Von der Leyen, Usa ed Ue “più uniti che mai”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti e l'Unione Europea hanno assunto una posizione forte e unita contro “la guerra illegale, ingiustificabile e non provocata della Russia contro l'Ucraina”. È quanto si legge nella dichiarazione congiunta rilasciata a margine del colloquio tra la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, alla Casa Bianca. Il presidente della Federazione russa, Vladimir Putin, pensava “che ci avrebbe divisi e invece siamo più uniti che mai. Restiamo uniti nel nostro fermo sostegno all'Ucraina per tutto il tempo necessario”, si legge nella dichiarazione, in cui si fa riferimento al nuovo partenariato raggiunto dagli Stati Uniti e dalla Commissione europea a seguito dello scoppio della crisi ucraina. “Questa partnership ha superato i nostri obiettivi, fornendo più del doppio delle forniture di gas naturale liquefatto degli Stati Uniti all'Europa, rispetto al nostro impegno di base”, continua. “Gli Stati Uniti e l'Unione europea stanno lavorando per garantire che l'Ucraina abbia il sostegno a livello di sicurezza, economico e umanitario di cui ha bisogno per tutto il tempo necessario”, aggiunge.(Was)