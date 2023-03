Usa-Ue: dichiarazione congiunta Biden-Von der Leyen, coopereremo su minerali e batterie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti e l’Unione europea si sono detti impegnati a rafforzare la cooperazione sulla diversificazione delle catene di approvvigionamento di minerali e batterie, consapevoli delle “notevoli opportunità su entrambe le sponde dell'Atlantico per costruire queste catene di approvvigionamento in modo forte, sicuro e resiliente”. È quanto si legge nella dichiarazione congiunta rilasciata a margine del colloquio tra la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, alla Casa Bianca. “A tal fine, intendiamo avviare immediatamente i negoziati su un accordo mirato sui minerali critici allo scopo di consentire ai minerali critici pertinenti estratti o lavorati nell'Unione europea di essere considerati tra i requisiti per i veicoli puliti nella Sezione 30D del credito d'imposta sui veicoli puliti dell’Inflaction Reduction Act”, si legge nella dichiarazione, che aggiunge: “Questo tipo di accordo favorirebbe gli obiettivi condivisi di aumentare la nostra produzione e lavorazione di minerali e di ampliare l'accesso a fonti di minerali critici che siano sostenibili, affidabili e privi di abusi sul lavoro”. Per le parti è poi necessario cooperare “per ridurre le dipendenze strategiche indesiderate in queste catene di approvvigionamento e per garantire che siano diversificate e sviluppate con partner fidati”.(Was)