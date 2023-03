Bosnia: Tajani e Schallenberg a Sarajevo, sostegno al percorso Ue e lotta all’immigrazione illegale (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita in Bosnia ha visto come ultima tappa Campo Butmir, dove Tajani ha avuto un incontro con il contingente nazionale italiano della missione Eufor Althea. L’incontro con i militari è seguito a quello con il comandante della missione, general maggiore Helmut Habermayer. “E’ un grande onore per noi essere qui con voi per ringraziarvi per quello che fate per l’Italia. La politica estera del nostro Paese si realizza anche grazie alla presenza delle nostre Forze armate. I Balcani occidentali rappresentano per il nuovo governo una priorità. La stabilità dell’area è fondamentale per una serie di motivi, non ultimo quello dell’immigrazione illegale che sta crescendo in maniera esponenziale non solo nel Mediterraneo ma anche lungo il corridoio balcanico”, ha detto Tajani in un discorso rivolto ai militari. (Res)