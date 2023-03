Brasile: governo azzera tariffe importazione su sei prodotti metallici, tecnologici e sanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile ha disposto l'azzeramento delle tariffe sulle importazioni di prodotti metallici, tecnologici e sanitari. Secondo la lista stilata dal Comitato esecutivo di gestione (Gecex) della Camera del commercio estero (Camex), un totale di 6 prodotti entreranno nel Paese senza pagare dazi. L'elenco include lamine di acciaio e di alluminio, antenne paraboliche per radar e apparecchi per la misurazione della pressione sanguigna. In una nota, il vicepresidente e ministro dello Sviluppo, industria, commercio e servizi, Geraldo Alckmin riferisce che in precedenza i beni erano sottoposti a tassazione tra il 12 e il 16 per cento. Per il vicepresidente la misura beneficerà al consumatore finale con prezzi più bassi di quelli dei prodotti costruiti a partire da questi beni.(Brb)