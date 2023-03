Arabia Saudita-Iran: l'Algeria accoglie con favore il ripristino delle relazioni diplomatiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Algeria ha salutato oggi il ripristino delle relazioni diplomatiche tra il Regno dell'Arabia Saudita e la Repubblica islamica dell'Iran, con la riapertura delle ambasciate dei due Paesi nelle prossime settimane". Lo riferisce in un comunicato il ministero degli Esteri. "Esprimiamo la nostra soddisfazione per il clima positivo che ha caratterizzato i colloqui che si sono svolti tra i due Paesi fratelli sotto l'egida dell'amica Repubblica cinese", si legge nel documento, nel quale Algeri sottolinea che "questo importante accordo consentirà ai due Paesi e ai due popoli fratelli di rafforzare i rapporti di cooperazione e solidarietà nel quadro dell'adesione ai principi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite", oltre che di "risolvere le divergenze attraverso il dialogo, che contribuirà a rafforzare la pace e la sicurezza nella regione e nel mondo". Il ripristino delle relazioni fra Riyad e Teheran è stato annunciato oggi in un comunicato congiunto di Arabia Saudita, Iran e Cina. (Ala)