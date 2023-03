Francia: domani nuove proteste contro riforma pensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani in Francia si terrà la settima giornata di proteste generali contro la riforma delle pensioni. Sono previsti disagi alla circolazione di autobus, metropolitane e treni, mentre la Direzione generale dell'aviazione civile (Dgac) ha chiesto alel compagnie di annullare il 20 per cento dei voli in molti aeroporti. Secondo una nota dei servizi territoriali riportata dall'emittente televisiva "BfmTv" sono attese tra le 800 mila e un milione di persone alle varie manifestazioni che si terranno nel Paese. A Parigi il corteo partirà alle 14:00 da place de la République per raggiungere Place de la Nation. Le autorità non prevedono la presenza massiccia di figure appartenenti alla sinistra radicale ma alla testa del corteo nella capitale potrebbero esserci black bloc. Intanto, il testo continua il suo iter parlamentare. L'esame in Senato dovrebbe finire la sera del 12 marzo. In seguito la riforma andrà nella Commissione mista paritaria per poi tornare all'Assemblea nazionale un'ultima volta.(Frp)