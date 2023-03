Emirati: consigliere alla presidenza, accogliamo con favore intesa Arabia Saudita-Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti accolgono con favore l’accordo tra Arabia Saudita e Iran, teso a ripristinare le relazioni diplomatiche tra loro, e apprezzano il ruolo della Cina in tal senso. Lo scrive il consigliere della presidenza degli Emirati, Anwar Gargash, sul proprio account Twitter, con riferimento all’accordo annunciato oggi da Teheran e Riad sulla ripresa delle relazioni diplomatiche e per l’apertura delle rispettive ambasciate entro due mesi. “Gli Emirati Arabi Uniti credono nell'importanza della comunicazione e di un dialogo positivi tra i Paesi della regione, al fine di consolidare i concetti di buon vicinato e partire da un terreno comune per costruire un futuro più stabile per tutti”, ha aggiunto Gargash. (segue) (Res)