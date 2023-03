Balneari: M5s, da Consiglio di Stato altolà a governo sconclusionato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi anche la sesta sezione del Consiglio di Stato ha ribadito l'inapplicabilità della proroga congegnata dai partiti di maggioranza del Milleproroghe. "Un segnale chiaro al governo e al suo modo sconclusionato di prendere decisioni". Così in una nota i deputati del Movimento 5 stelle in commissione Attività produttive e i senatori M5s in commissione Industria e Turismo. "È incredibile la testardaggine con cui le destre stanno portando dritto il paese a una scandalosa figuraccia internazionale sulle concessioni balneari. Neanche dopo i perentori appunti del presidente Mattarella il governo di Giorgia Meloni è riuscito a mettere fine a questo balletto indegno, che danneggia Stato, imprese del settore, lavoratori e tutti i cittadini che quest'estate andranno al mare, italiani e non”, sottolineano i parlamentari M5s, che aggiungono: “Alla premier e ai difensori indefessi dello status quo ricordiamo che Spagna e Portogallo sono già in procedura d'infrazione da parte dell'Ue proprio per i criteri poco trasparenti con cui assegnano in concessione le loro spiagge. Se non verrà scritta la parola fine a questo show assurdo, messo in piedi sulla pelle delle imprese virtuose del settore, i prossimi saremo noi. E allora sì che la frittata cucinata della maggioranza sarà completa". (Rin)