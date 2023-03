Messico: altri 5 arresti legati al rapimento di cittadini Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità messicane hanno arrestato cinque persone nel quadro delle indagini sul rapimento di quattro cittadini statunitensi nella città di Matamoros, venerdì scorso. Lo ha confermato su Twitter il procuratore generale dello Stato di Tamaulipas, Irving Barrios Mojica. Gli arresti portano a sei il totale delle persone detenute a seguito del rapimento avvenuto la scorsa settimana, a seguito del quale due dei cittadini statunitensi sono rimasti uccisi. “Le autorità hanno arrestato cinque persone per omicidio e sequestro di persona, dopo un primo arresto avvenuto martedì scorso”, si legge nel messaggio. La notizia arriva dopo che il cartello del Golfo, che si ritiene sia responsabile dello scontro a fuoco in cui i quattro cittadini Usa si sarebbero ritrovati per errore mentre viaggiavano in auto, ha pubblicato una lettera di scuse per l’incidente, annunciando di avere consegnato almeno cinque dei suoi affiliati alle autorità. (Was)