Italia-Usa: all’ambasciata a Washington evento su disinformazione con inviato speciale James Rubin (2)

- L’inviato speciale si è anche soffermato sulla disinformazione ad opera di Pechino e sul sostegno di Cina, Corea del Nord e Iran alle narrative di Mosca. L’evento ha poi ospitato una conversazione a cui hanno partecipato Giovanni Luca Ciampaglia, assistant professor presso il College of Information Studies dell’università del Maryland; Crystal Patterson, presidente di Washington Media Group; Costanza Sciubba Caniglia, anti-disinformation strategy lead di Wikimedia Foundation; e Virginia Stagni, head of Business development del “Financial Times”. Il dibattito in sala si è focalizzato non solo sul ruolo delle piattaforme social media nel contrasto alla disinformazione e su come rafforzare le partnership tra governi, piattaforme e media per migliorare la qualità dell'informazione e accrescere la fiducia del pubblico. Il modello stesso su cui si basa l'azione dei gruppi big tech mostra grosse lacune e le stesse piattaforme richiedono interventi di co-regolazione. Sono stati valorizzati inoltre modelli come quello di Wikipedia, che si affida a una comunità di oltre 300 mila editori indipendenti, quali strumenti efficaci nella lotta alla disinformazione. Tra i temi in discussione anche quello dei media tradizionali, con un focus sul ruolo della nuova generazione di giornalisti e digital literacy in un mondo in cui i lettori sono diventati "users", utilizzatori proattivi dell'informazione. (Was)