Turchia: Consiglio d’Europa chiede rilascio immediato di Osman Kavala e Selahattin Demirtas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha nuovamente sollecitato le autorità turche a rilasciare immediatamente l’attivista Osman Kavala e Selahattin Demirtaş, in ottemperanza alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo. Lo riferisce una nota del Consiglio d’Europa. In una decisione adottata nella sua ultima riunione trimestrale per monitorare l'esecuzione delle sentenze della Corte, il Comitato dei ministri ha fortemente deplorato il fatto che Kavala sia ancora detenuto da più di tre anni dopo la prima sentenza della Corte europea relativa al suo caso. Secondo il Comitato, è essenziale che le autorità turche si impegnino ulteriormente e quanto prima su questo tema. Il Comitato dei ministri ha inoltre sottolineato che è responsabilità condivisa di tutte le autorità competenti della Turchia, compresa la magistratura, eliminare tutte le conseguenze negative delle accuse penali mosse contro Kavala, in particolare garantendone l'immediato rilascio. (segue) (Res)