Turchia: Consiglio d’Europa chiede rilascio immediato di Osman Kavala e Selahattin Demirtas (2)

- Durante l'incontro di questa settimana, il Comitato dei ministri ha anche adottato una risoluzione provvisoria nel caso del leader del Partito democratico dei popoli (Hdp) Selahattin Demirtas. Nella risoluzione, il Comitato ha espresso la sua profonda preoccupazione per il fatto che, nel caso in esame, Demirtas sia stato continuamente privato della libertà dal novembre 2016. Il Comitato ha inoltre deplorato l'assenza di una decisione della Corte costituzionale turca sulla sua detenzione dal 7 novembre 2019. Il Comitato ha esortato le autorità turche a prendere tutte le misure possibili per garantire che la Corte costituzionale decida al più presto su tale questione, tenendo pienamente conto delle conclusioni della Corte europea dei diritti dell'uomo. Oltre alle misure specifiche necessarie per l'esecuzione di queste sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, il Comitato dei ministri ha anche chiesto che siano adottate misure generali, compreso il rafforzamento delle garanzie per l'indipendenza della magistratura di fronte alla indebita influenza del potere esecutivo, nonché tutte le misure necessarie per rafforzare un dibattito politico libero, il pluralismo e la libertà di espressione dei rappresentanti politici in Turchia. (Res)