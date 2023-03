Israele: l’opposizione accusa governo Netanyahu per il riavvicinamento tra Riad e Teheran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ripristino delle relazioni tra l’Iran e l’Arabia Saudita rappresenta un “clamoroso fallimento” per il governo israeliano guidato da Benjamin Netanyahu ed è il risultato di “una combinazione di negligenza diplomatica, debolezza generale e conflitto interno nel Paese”. Lo ha scritto l’ex primo ministro israeliano Naftali Bennet sul proprio profilo Twitter con riferimento all’accordo annunciato oggi dall’Iran e l’Arabia Saudita e firmato a Pechino, in Cina, sulla ripresa delle relazioni diplomatiche e per l’apertura delle rispettive ambasciate entro due mesi. “Il ripristino delle relazioni tra i sauditi e l'Iran costituisce uno sviluppo serio e pericoloso per Israele e rappresenta una vittoria diplomatica iraniana”, oltre che “un duro colpo per gli sforzi tesi a costruire una coalizione regionale contro l'Iran", ha aggiunto Bennett. (segue) (Res)