Israele: l’opposizione accusa governo Netanyahu per il riavvicinamento tra Riad e Teheran (3)

- L’intesa annunciata oggi giunge nel pieno delle tensioni tra Iran, Israele e Stati Uniti con questi ultimi che stanno effettuando i preparativi per un eventuale attacco ai siti nucleari iraniani, in particolare dopo che l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) ha scoperto particelle di uranio arricchito all’83,7 per cento, percentuale molto vicina al livello critico del 90 per cento necessario per fabbricare una bomba nucleare. L'Arabia Saudita non ha mai stabilito relazioni diplomatiche con Israele dal 1948, ma negli ultimi anni sono stati profusi sforzi verso un apparente riavvicinamento. (segue) (Res)