Israele: l’opposizione accusa governo Netanyahu per il riavvicinamento tra Riad e Teheran (4)

- Secondo quanto affermato in precedenti dichiarazioni dal premier Benjamin Netanyahu, la normalizzazione delle relazioni tra Israele con l’Arabia Saudita, laddove raggiunta, rappresenterebbe un “salto di qualità” per porre fine al conflitto israeliano-palestinese e apporterebbe cambiamenti “inimmaginabili” nella regione mediorientale. “Mi impegno ad approfondire e rafforzare gli straordinari Accordi di Abramo che abbiamo avuto con i nostri vicini (Bahrein, Emirati, Marocco e Sudan), ma penso che la pace con l'Arabia Saudita servirà a due scopi. Sarà un salto di qualità per una pace globale tra Israele e il mondo arabo. Cambierà la nostra regione in modi inimmaginabili. E penso che faciliterà, in definitiva, una pace israelo-palestinese”, aveva dichiarato in un’intervista con l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”. (Res)