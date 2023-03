Torino: gli appuntamenti di domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- PiemonteOre 10:30, Torino, via Farinelli, il presidente Cirio partecipa all’inaugurazione del progetto di riqualificazione urbana del Punto 13 di Mirafiori SudOre 10:30, Novi Ligure (AL), Museo dei Campionissimi, viale dei Campionissimi 2, l'assessore Protopapa partecipa all'inaugurazione della mostra "Nel nostro Piatto"Ore 21, Castelnuovo Don Bosco (AT), il vicepresidente Carosso partecipa all’evento “N’aptit da musicant”TorinoOre 9, Via San Marino 22/a: l'assessore Rosatelli interviene all'apertura dei lavori del seminario "Lingua, cultura, transculturalità"Ore 10:30, via Farinelli 36/9: gli assessori Salerno e Chiavarino partecipano all'inaugurazione del Centro Commerciale Punto13. (Rpi)