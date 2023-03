Imprese: turismo, disabilità e trasporti al centro della terza giornata di LetExpo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Imprese, disabilità e turismo sono stati i temi al centro della terza giornata di lavori del “LetExpo - Logistics eco transport", la fiera dedicata al trasporto e alla logistica sostenibili, in corso alla Fiera di Verona. Dal palco del padiglione 6 dell’Alis, fin dalla prima mattina, si sono alternati ospiti ed esperti per fare il punto sul settore, e non solo. Fra i primi ad intervenire, il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, che ha affrontato uno dei temi dirimenti per il futuro dei trasporti: lo stop ai motori endotermici al 2035 su cui si ragiona in Ue. Su questo, ha ricordato il ministro, il governo italiano, con in testa il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è assunto la responsabilità di “svegliare l’Europa”. Il concetto è chiaro: “crediamo alla riconversione tecnologica, ma questo treno era partito prima della pandemia e della guerra durante cui ci sono mancate certezze” e dunque “non possiamo passare dalla dipendenza energetica della Russia a quella tecnologica della Cina”, ha aggiunto sottolineando che “se l’Europa sta ferma viene schiacciata”, anche alla luce degli importanti investimenti negli Stati Uniti nel settore dell’automotive a trazione elettrica. Lo sguardo è poi rivolto all’Ucraina, dove “ci sarà un importante investimento italiano che consentirà di realizzare corridoi infrastrutturali fino ai porti di Trieste e Venezia, che saranno i porti di sbocco delle merci ucraine. Dobbiamo dare speranza e fiducia al popolo ucraino” e l’Italia, è convinto il ministro, può giovare un ruolo decisivo nella ricostruzione post bellica: “Non li lasceremo nelle macerie”. (segue) (Rin)