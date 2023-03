Imprese: turismo, disabilità e trasporti al centro della terza giornata di LetExpo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tutto partendo dalla consapevolezza di ciò che le imprese della logistica e dei trasporti “possono fare per il Paese” in un contesto in cui “cambia l’energia che muove tutte le imprese dei trasporti” e cambiano anche “gli assetti globali del trasporto, su cui l'Italia deve puntare molto”. Strettamente connesso al settore dei trasporti è quello del turismo, per cui “la mobilità è fondamentale: è evidente che è fondamentale il settore per aumentare i flussi turistici”, come sottolineato dal ministro Daniela Santanchè, convinta che il 2023 sarà “un anno pazzesco per il turismo: sarà l’anno del sorpasso dei numeri, già molto buoni, del pre pandemia”. Certo, oltre ai trasporti, è dirimente che il tema della formazione”, anche perché il settore “è l’unico, a mio avviso, che può ridare un ascensore sociale e dare davvero lavoro”. Turismo che cambia anche in base alla sensibilità sociale. Infatti, secondo il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, “tutti dobbiamo fare un salto di qualità dal punto di vista culturale ma penso che in tanti” anche a livello imprenditoriale “stiano, ad esempio, investendo sul turismo accessibile” che garantisce a tutti la piena fruizione dei diritti e “una vita dignitosa, fatta di attività sportive e ricreative”. E nonostante ci siano ancora difficoltà e realtà territoriali molto diverse per la gestione dei servizi e dell’assistenza, “l’Italia offre una grande opportunità fra associazioni ed enti del terzo settore, che sono eccezionali”. (Rin)