- "Al termine della riunione tenutasi oggi a Palazzo Pirelli, i consiglieri regionali di Forza Italia hanno indicato, per acclamazione e all’unanimità, Fabrizio Figini come capogruppo in Regione Lombardia. Figini guiderà il gruppo consiliare di Fi nella XII legislatura, a partire dalla seduta inaugurale del Consiglio regionale prevista per il 15 marzo". Lo afferma in una nota il gruppo regionale di Forza Italia. (Com)