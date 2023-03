Milano: rissa in piazza 4 Novembre, intervengono i Carabinieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo pomeriggio i Carabinieri, impegnati nei servizi straordinari per la sicurezza della Stazione Centrale di Milano, sono intervenuti in Piazza IV Novembre per un litigio tra circa cinque nordafricani. Stando alle ricostruzioni fatte uno di loro è stato strattonato con pugni e calci, cadendo violentemente a terra. Tutti gli extracomunitari coinvolti, compreso l’uomo caduto a terra, sono fuggiti. I Carabinieri hanno subito ricostruito l'accaduto attraverso le testimonianze acquisite immediatamente sul posto, accertando che la vittima non ha richiesto soccorsi e che nel litigio non sono state utilizzate armi. (Com)