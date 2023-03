Difesa: incidente aereo Guidonia, celebrati i funerali degli ufficiali piloti Cipriano e Meneghello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono tenuti nel pomeriggio di oggi, venerdì 10 marzo, nella parrocchia Beata Maria Vergine di Loreto di Guidonia, i funerali degli ufficiali piloti Giuseppe Cipriano e Marco Meneghello, tragicamente scomparsi nell’incidente aereo avvenuto nella tarda mattinata di martedì 7 marzo, mentre erano ai comandi dei velivoli U-208A, nell’ambito di una missione di addestramento nei pressi della base aerea del 60esimo Stormo, a Guidonia. Lo riferisce l’Aeronautica militare in un comunicato. La cerimonia funebre è stata officiata dall’ordinario militare per l’Italia, monsignor Santo Marcianò, alla presenza del ministro della Difesa Guido Corsetto, dei sottosegretari alla Difesa Isabella Rauti e degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale dell'Italia Giorgio Silli, e di numerose autorità militari, civili e religiose - tra cui il capo di Stato maggiore della Difesa ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone e la medaglia d'oro al valor militare tenente colonnello Gianfranco Paglia - che si sono strette insieme al capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare, generale di squadra aerea Luca Goretti, ai familiari ed ai colleghi per l’ultimo saluto ai giovani piloti. (segue) (Com)