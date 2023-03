Difesa: incidente aereo Guidonia, celebrati i funerali degli ufficiali piloti Cipriano e Meneghello (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È commovente che la morte li abbia colti così, in una pienezza di vita ben spiegata dalle parole di San Paolo - Nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso”, ha detto monsignor Marciano' nel corso dell'omelia. "Due vite accomunate da una passione infinita per il volo e da una grande competenza nello svolgimento dei propri compiti. Giuseppe: un’esperienza di istruttore di volo lunga, validissima e richiesta anche all’estero, in scuole, in missioni di sostegno alla pace, come pure nel supporto alla Protezione civile per le calamità naturali e i trasporti sanitari. Marco: una dedizione consegnata a compiti diversi, tra i quali il soccorso aereo e il trasporto di pazienti in biocontenimento nell’emergenza pandemica da Covid 19. Due esistenze intense, seppur brevi. Cari Giuseppe e Marco", ha concluso l'ordinario militare, "Siamo affranti dal dolore ma vogliamo immaginarvi così, felici. Felici di non aver consumato invano la vita ma di esservi consumati nell’amore fraterno, nell’amicizia e, soprattutto, in un servizio che è stata la vostra passione, la vostra dedizione al bene della gente e del nostro Paese". (segue) (Com)