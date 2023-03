Difesa: incidente aereo Guidonia, celebrati i funerali degli ufficiali piloti Cipriano e Meneghello (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A conclusione della cerimonia funebre, dopo la lettura della preghiera dell'aviatore, ha preso la parola il colonnello Michele Cesario, comandante del 60esimo Stormo: "Dopo diversi trascorsi operativi, siete arrivati qui e il vostro cuore e il vostro sorriso ci hanno accompagnato giorno dopo giorno. La passione, unita alla competenza e professionalità, è stata sempre evidente a tutti i ragazzi con cui avete volato o a cui avete insegnato a volare…le giovani aquile, come si sono definiti nei messaggi che a volte, spontaneamente, vi hanno scritto. Oggi il nostro cuore - ha concluso il colonnello Cesario - trova un po’ di pace, pensando che avete vissuto realizzando il vostro sogno sino all’ultimo e ora siete oltre l’orizzonte, otre le nuvole. Si proprio lì. Cieli blu". In segno di profondo rispetto, di lutto e vicinanza ai familiari dei due ufficiali, oggi le bandiere di tutte le basi dell’Aeronautica militare sono state issate a mezz’asta. (Com)