- "Dura stare al governo se in campagna elettorale hai fatto promesse che non puoi o che non sai mantenere. Come su Pos, accise, blocco navale, balneari ecc., perché la lista è lunga”. Lo scrive su Twitter Mara Carfagna, presidente di Azione. “Prima o poi – aggiunge – la realtà presenta il conto e davanti ai fatti la propaganda inevitabilmente evapora". (Rin)