Lazio: Rocca domani ufficializza giunta, intanto pronto anche ufficio di presidenza

- Ormai è questione di ore prima che il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ufficializzi la nuova giunta, probabilmente domani. A questo punto l'attenzione si sposta sul Consiglio regionale e sull'ufficio di presidenza che si insedierà lunedì 13 marzo. All'ordine del giorno, oltre l'insediamento e le comunicazioni del governatore Rocca, saranno eletti il presidente del Consiglio regionale e i componenti dell’Ufficio di presidenza: quindi due vicepresidenti, uno di maggioranza e uno di minoranza, e due consiglieri segretari, espressone anch’essi della maggioranza e della minoranza. Anche in questo caso le trattative tra i partiti della maggioranza di centrodestra sono in corso ma a buon punto, con ruoli e incarichi in via di definizione. Secondo quanto apprende "Agenzia Nova", per Antonello Aurigemma di Fd'I, sfumata l'ipotesi in giunta, si è aperta la strada della presidenza del Consiglio regionale. La vicepresidenza di maggioranza sarà del leghista Pino Cangemi: inizialmente, veniva indicato come presidente, ma definiti gli accordi sulla squadra di governo sono cambiati anche gli schemi. Per la vicepresidenza dell'opposizione in pole c'è Mario Ciarla del Pd. La provincia di Viterbo non ha nessuna rappresentanza in giunta, ma Daniele Sabatini, eletto nella circoscrizione della Tuscia, sarà indicato come capogruppo di Fd'I alla Pisana. Gli altri due capigruppo di maggioranza saranno: per Forza Italia Giorgio Simeoni, mentre per la Lega Angelo Tripodi. Per quanto riguarda l'opposizione, Daniele Leodori, dovrebbe guidare la pattuglia del Pd. Infine, i tre segretari d'Aula saranno: per Forza Italia sicuro Fabio Capolei, Fratelli d'Italia dovrebbe puntare su Eleonora Berni o Michele Nicolai, mentre per l'opposizione circola il nome di Marietta Tidei del Terzo polo. (Rer)