Astorre: vicesindaco Città metropolitana Roma, vicini a dolore famiglia, perdiamo grande uomo

22 luglio 2021

- "Oggi abbiamo dato l'ultimo saluto a Bruno Astorre. Siamo vicini al dolore della famiglia con il cordoglio unanime di tutti i rappresentanti istituzionali presenti". Lo dichiara, in una nota, il vicesindaco della Città metropolitana di Roma e sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna. "Dal sindaco metropolitano e di Roma, Roberto Gualtieri - aggiunge - a tutti i rappresentanti delle amministrazioni locali, delle province limitrofe e di tante persone comuni che hanno testimoniato il loro affetto e stima per un politico saggio e mite come è stato Bruno Astorre. Ha servito le istituzioni, passando dal Consiglio comunale di Colonna, a quello provinciale fino al Senato della Repubblica, rimanendo sempre se stesso e attento alle esigenze dei cittadini. Perdiamo un grande uomo - afferma il vicesindaco della Città metropolitana di Roma - un politico capace e leale, un amico. Una persona disponibile all'ascolto che prendeva sulle sue spalle anche le responsabilità altrui, che alla fine sono diventate troppo pesanti da sostenere. Continueremo a ricordarlo nelle nostre scelte e azioni politiche, al fianco dei cittadini e per la crescita delle nostre comunità", conclude Sanna. (Com)