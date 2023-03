Bosnia: Tajani e Schallenberg a Sarajevo, sostegno al percorso Ue e lotta all’immigrazione illegale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia vuole rafforzare la cooperazione con la Bosnia Erzegovina per favorire la strada verso la piena adesione del Paese balcanico nell'Ue, ma anche per affrontare insieme problemi comuni come l’immigrazione illegale. È questo il messaggio emerso dalla visita del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, effettuata oggi a Sarajevo insieme all’omologo austriaco, Alexander Schallenberg. La visita, che arriva dopo la concessione, lo scorso dicembre, alla Bosnia Erzegovina dello status di Paese candidato all’Ue, ha riaffermato l’impegno di Italia e Austria per il Paese e l’intera regione dei Balcani occidentali. I due ministri hanno avuto incontri con i vertici locali e con i rappresentanti della comunità internazionale. Dopo un colloquio con il ministro degli Esteri bosniaco, Elmedin Konakovic, Tajani ha ribadito che l’Italia vuole rafforzare la cooperazione con la Bosnia Erzegovina per favorire la strada verso la piena adesione Ue del Paese balcanico. "È un obiettivo molto importante per noi e per voi. Questa cooperazione sarà più forte e siamo pronti a organizzare lo scambio delle migliori esperienze per aiutare la Bosnia Erzegovina a raggiungere gli standard richiesti dall'Ue. Per noi, i Balcani occidentali sono una priorità", ha detto Tajani aggiungendo di avere proposto l’organizzazione di un business forum per le imprese. "Ho proposto di organizzare un business forum per unire le nostre aziende e avere investimenti congiunti per le nostre aziende”, ha detto il titolare della Farnesina. (segue) (Res)