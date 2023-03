Bosnia: Tajani e Schallenberg a Sarajevo, sostegno al percorso Ue e lotta all’immigrazione illegale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tajani ha poi affrontato il tema dei flussi migratori. "L'Italia sta aiutando la Bosnia Erzegovina a migliorare la gestione organizzata delle frontiere", ha sottolineato il ministro. L’omologo Schallenberg ha osservato che la visita odierna “è importante” in questo momento. "L'anno scorso abbiamo conferito alla Bosnia Erzegovina lo status di (Paese) candidato (all’Ue). C'è una nuova opportunità che va colta”, ha detto Schallenberg aggiungendo che “dopo l'aggressione della Russia contro l'Ucraina, ci troviamo in una situazione geopolitica diversa”. Il ministro degli Esteri bosniaco, Elmedin Konakovic, ha invece osservato che l'arrivo dei rappresentanti di "Paesi amici" come Italia e Austria significa molto per la Bosnia Erzegovina “che è lieta di tornare nella mappa degli interessi europei”. "Consideriamo questa visita molto importante per il fatto che oggi sono con noi i rappresentanti di Paesi amici, che stanno facendo molto per la Bosnia Erzegovina sul cammino europeo, ma anche perché il Paese è di nuovo tornato nella mappa degli interessi europei dopo troppo tempo di assenza", ha detto Konakovic. Il ministro ha sottolineato che la ritrovata attenzione sul Paese balcanico è stata causata dall'aggressione della Russia contro l'Ucraina". "Auspico ora una rapida adozione del bilancio statale, magari già nel Consiglio dei ministri di oggi e successivamente in Parlamento, così da poter poi iniziare formalmente a realizzare le 14 priorità che significherebbero il nostro avanzamento verso il cammino europeo", ha detto il ministro a proposito dei punti fissati dall’Unione europea per il percorso di riforma del Paese. (segue) (Res)