Bosnia: Tajani e Schallenberg a Sarajevo, sostegno al percorso Ue e lotta all’immigrazione illegale (3)

- La giornata si è snodata in una serie di incontri, tra cui quello con la presidenza tripartita bosniaca. “Con il ministro degli Esteri austriaco Alexander Schallenberg ho incontrato la presidenza della Bosnia Erzegovina. Italia e Austria, insieme, per dare un chiaro messaggio di sostegno al processo di adesione Ue di Sarajevo. La candidatura di Expo 2030 Roma tra i temi affrontati durante il colloquio”, ha scritto Tajani su Twitter al termine dell’incontro. La premier bosniaca, Borjana Kristo, ha espresso gratitudine e soddisfazione per la visita dei due ministri e ha sottolineato la disponibilità della Bosnia Erzegovina a rafforzare i legami istituzionali, economici, di difesa, di sicurezza e culturali con l'Austria e l'Italia. Tajani, dopo l’incontro con Kristo, ha sottolineato in un messaggio su Twitter il forte impegno dei tre Stati contro l’immigrazione irregolare. “Forte impegno tra Italia, Austria e Bosnia Erzegovina contro immigrazione irregolare”, ha scritto Tajani. “Controllo della rotta balcanica e lotta ai trafficanti di esseri umani. Portiamo avanti insieme un percorso d'integrazione Ue, nel segno della legalità", ha aggiunto il titolare della Farnesina. Secondo il ministro italiano, il percorso di adesione della Bosnia Erzegovina all’Unione europea sarà segnato da riforme ed un consolidamento dello Stato di diritto, che favorisca la legalità in una regione d’Europa che è attraversata da traffici di migranti irregolari. "Anche qui, con le istituzioni bosniache, vogliamo combattere chi lucra sui migranti", ha detto Tajani. (segue) (Res)