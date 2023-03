Bosnia: Tajani e Schallenberg a Sarajevo, sostegno al percorso Ue e lotta all’immigrazione illegale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ha inoltre osservato che dopo il Consiglio dei ministri di Cutro, la Farnesina ha ripreso la sua azione politica per creare alleanze attorno a un progetto politico contro i trafficanti di uomini. "Un progetto che ha un solo scopo: combattere illegalità. Con Austria e Bosnia Erzegovina oggi piena identità di vedute su questa missione, l’Italia ha intenzione di favorire e proteggere i migranti regolari, e di combattere le bande criminali che nei Balcani e nel Mediterraneo sfruttano chi fugge da guerre e povertà", ha detto Tajani. Il ministro e il suo omologo austriaco hanno anche avuto un incontro con l’Alto rappresentante della comunità internazionale in Bosnia Erzegovina, Christian Schmidt. “L'Italia sostiene pienamente l'operato dell'Alto rappresentante internazionale per la Bosnia Erzegovina, Christian Schmidt”, ha dichiarato Tajani. Lo stesso Schmidt ha dichiarato che lo status di Paese candidato all'Unione europea assegnato alla Bosnia Erzegovina è “una buona risposta alle attuali sfide geopolitiche”. L'Alto Rappresentante ha poi espresso gratitudine ai ministri Schallenberg e Tajani per il continuo sostegno allo sviluppo del Paese balcanico e ha inoltre colto l'occasione per ringraziare l'Austria e l'Italia per il loro appoggio all'Ufficio e al mandato dell'Alto rappresentante in conformità con l'Accordo di pace di Dayton. (segue) (Res)