Libia: comandante regione militare occidentale smentisce spostamento forze verso Tripoli

- Non vi è stato alcuno spostamento delle forze della regione militare occidentale della Libia vero la capitale Tripoli. Lo ha dichiarato ad “Agenzia Nova” il comandante della regione militare occidentale, Osama al Juwaili, definendo “false” le notizie fatte circolare in rete circa un suo recente incontro con il comandante generale dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), generale Khalifa Haftar, e la loro possibile pianificazione di un attacco contro Tripoli. Queste notizie, secondo Al Juwaili, sarebbero state diffuse da “malintenzionati”. Ieri, un portavoce militare libico di Tripoli ha riferito a “Nova” che le forze del generale libico Haftar si stanno muovendo nell'area di Ash Shuwairif, a metà strada tra la capitale Tripoli e la città meridionale di Sebha. A detta del portavoce, i movimenti di truppe seguono un’operazione di sicurezza condotta dalla 444esima Brigata, gruppo militare addestrato ed equipaggiato dalla Turchia, e dalle forze dell’ordine del Governo di unità nazionale (Gun) di Tripoli contro i trafficanti di esseri umani, i contrabbandieri di carburante e i narcotrafficanti nell’area di Qaryat Shumaykh, circa 150 chilometri più a nord di Al Shuwairif. Il portavoce militare ha ipotizzato un qualche legame tra i trafficanti in questione e alcuni comandanti dell’Lna, osservando che quanto sta accadendo non ha comunque nulla a che fare con Tripoli e ha anch’egli smentito che le forze di Haftar si stiano muovendo verso la capitale. Un’altra fonte libica contatta da “Agenzia Nova” riferisce che si tratta di “movimenti tattici” che accadono solitamente “quando ci sono cambiamenti in vista al livello politico in Libia”.(Lit)