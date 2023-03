Piemonte: sindacati, sanità Vercellese al collasso, mancano operatori indispensabili occorre Piano assunzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sanità Vercellese è al collasso. Lo denunciano i principali sindacati di categoria. "L'Asl di Vercelli - hanno spiegato le sigle sindacali in un comunicato congiunto - ci ha presentato in ritardo, in data 2 in marzo 2023, il piano di assunzione 2023, da cui si evince che mancano circa 80 medici, circa 200 infermieri ed altre decine e decine di altre figure professionali: tecnici sanitari, Oss, fisioterapisti e altri profili. I numeri presentati con il documento del Piano dei Fabbisogni triennale sanciscono lapidariamente la necessità di un piano straordinario di assunzione, che vada oltre il turn over, che peraltro a oggi fatica a essere garantito. Rivendichiamo maggiori risorse per la sanità pubblica", hanno concluso.(Rpi)