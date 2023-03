Reddito cittadinanza: Durigon (Lega), navigator non hanno colpa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore della Lega e sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon ha evidenziato che "se il Reddito di cittadinanza non ha funzionato, la colpa non è certo dei navigator”. “Paradossale – ha proseguito Durigon – che questi lavoratori e lavoratrici si trovino oggi nella stessa condizione di chi, negli anni passati, avrebbero dovuto aiutare a trovare lavoro”. “Il governo – ha aggiunto – si sta impegnando a rimettere il lavoro al centro dell'agenda politica e a non disperdere la preziosa esperienza professionale dei navigator”. “Il resto – ha concluso – è solo strumentalizzazione politica da parte di alcuni partiti che sanno solo scaricare le colpe su altri, nascondendo le grandi responsabilità che hanno avuto e che hanno tuttora". (Rin)