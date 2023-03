Migranti: Gasparri (FI), bene il governo a proporre una stretta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- In materia di immigrazione l'Italia ha fatto anche troppo. “Più del dieci percento della popolazione del nostro Paese è formata da stranieri. Anche in queste settimane registriamo una quantità enorme di sbarchi e fa bene quindi il governo a proporre una stretta”. Lo dichiara in una nota il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri, di Forza Italia. “Non si può certamente immaginare che il centrodestra sia andato al governo per fare sbarcare migliaia e migliaia di persone al giorno nel nostro Paese. Il mandato degli elettori è stato molto chiaro e preciso e va rispettato. Lo spirito umanitario dell'Italia si basa sull'accoglienza di tantissime persone. E anche in questi giorni è stato ribadito il varo di un flusso per l'accoglienza di 82 mila persone. Non si possono certo accoglierne 500 mila, di cui qualcuno parla. Questo è un tetto irraggiungibile. Bisogna semmai agire sul mercato del lavoro interno eliminando il reddito di cittadinanza, per far sì che gli italiani accettino lavori che non possono essere offerti soltanto a stranieri”, sottolinea Gasparri, che aggiunge: “Non possiamo assistere a un'immigrazione che si allarga, all'erogazione di un reddito di cittadinanza in cambio di nulla, alla realtà di settori, come quelli del turismo e del commercio, che rischiano di rimanere senza dipendenti. Occorre una politica complessiva. In questo rientra la stretta anti scafisti e anti clandestini che il governo ha deciso. Sono i trafficanti di persone i responsabili delle stragi. Bene ha fatto il governo a respingere, con determinazione, ogni polemica e meglio farebbero gli sciacalli a preoccuparsi della solidarietà possibile e della sicurezza necessaria invece di alimentare orrende speculazioni". (Rin)