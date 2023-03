Usa: autorità regolamentari annunciano la chiusura della Silicon Valley Bank

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federal Deposit Insurance Corporation, agenzia governativa che gestisce i fondi del bilancio federale, ha annunciato la chiusura della Silicon Valley Bank (Svb), il 16mo istituto di credito più grande del Paese. In una nota, l’agenzia ha annunciato di avere costituito una nuova banca in cui far confluire tutti i depositi e gli asset di Svb: la Deposit Insurance National Bank di Santa Clara. I clienti assicurati potranno accedere ai propri fondi a partire dalla mattina di lunedì 13 marzo. (Was)