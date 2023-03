Finlandia: presidente Niinisto, adesione Nato dovuta a volontà Russia di averci nella propria sfera di influenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Finlandia e Svezia hanno deciso di aderire alla Nato perchè la Russia ha dimostrato di volere i due Paesi nella propria sfera d'influenza. Lo ha detto il presidente finlandese Sauli Niinisto in un'intervista a "Bloomberg", spiegando che "il punto di svolta" per il cambio di posizione di Helsinki e Stoccolma è arrivato nel dicembre 2021, quando la Russia ha chiesto alla Nato di interrompere la sua espansione e ritirare le truppe dall'Europa orientale, dimostrando di volere Finlandia e Svezia nella propria sfera di influenza. "È stato un punto di svolta, perché avevamo sempre pensato e detto che volevamo rimanere militarmente non allineati", ma questo è cambiato "dopo che Putin ha detto che non potevamo entrare a far parte della Nato", ha detto Niinisto. (Sts)