Italia-Israele: Netanyahu a Roma per rafforzare relazioni e per esportare più gas

24 luglio 2021

- L’incremento delle relazioni economiche e commerciali, sicurezza, energia, digitalizzazione, salute, risorse idriche, agricoltura e innovazione, per rafforzare un rapporto industriale di grande importanza strategica tra Italia e Israele sono stati il filo conduttore della visita del primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, a Roma, dove oggi ha incontrato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Israele vuole accelerare le esportazioni di gas in Europa attraverso l’Italia, ha dichiarato Netanyahu, in alcune dichiarazioni alla stampa dopo aver incontrato a Palazzo Chigi il presidente del Consiglio. “L’Italia vuole essere un hub dell’energia verso l’Europa e noi la pensiamo allo stesso modo”, ha detto Netanyahu. Il capo del governo israeliano ha menzionato la partecipazione di Eni nei progetti gasiferi offshore dello Stato ebraico. “Riteniamo di poter portare la collaborazione (tra Italia e Israele nel settore energetico) a un livello superiore”, ha aggiunto Netanyahu. Il primo ministro ha dichiarato di essere rimasto “molto colpito dalla visione e dalla leadership” del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Il capo del governo israeliano ha espresso apprezzamento per la volontà mostrata dalla parte italiana di “portare le relazioni tra Italia e Israele ancora più avanti”. (segue) (Res)