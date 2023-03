Italia-Israele: Netanyahu a Roma per rafforzare relazioni e per esportare più gas (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Meloni ha espresso la “necessità di un nuovo incontro intergovernativo tra Italia e Israele”, osservando che un incontro di questo tipo non “si tiene dal 2013” e il prossimo dovrebbe essere ospitato in Israele. “Vorremmo organizzarlo quanto prima”, ha aggiunto. Israele rappresenta per l’Italia una nazione amica e un partner fondamentale a livello globale, ha detto ancora Meloni sottolineando il rafforzamento delle “relazioni bilaterali”, ma, a partire da queste, “crediamo che possiamo fare nei prossimi mesi molto di più, soprattutto nei settori più innovativi”. Il presidente del Consiglio ha affermato di aver discusso con l’omologo israeliano anche della “tecnologia applicata all’agricoltura” anche alla luce della crisi idrica che sta affrontando l’Italia. “Israele ha fatto un lavoro straordinario, trasformando una possibile debolezza in un grande punto di forza, questo è uno dei tanti settori su cui la cooperazione può aumentare”, ha dichiarato Meloni. C’è spazio per una “enorme collaborazione” tra Israele e Italia, ha detto Netanyahu. “Quella tra Italia e Israele è un’amicizia di lunga data che credo stia per assumere una dimensione ancora maggiore”, ha detto il capo del governo di Israele. (segue) (Res)