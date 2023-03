Italia-Israele: Netanyahu a Roma per rafforzare relazioni e per esportare più gas (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema energetico, “l'Italia ambisce e deve diventare uno snodo del gas europeo”, ha affermato Urso, indicando che “Israele deve essere un elemento di forza, per l'idrogeno e le tecnologie green”. Sul piano geopolitico, il ministro Urso ha affermato che il destino dell’Europa si gioca nel Mediterraneo, in Africa e nel Vicino Oriente, e i nostri paesi possono indicare la strada da percorrere perché hanno sistemi economici e produttivi complementari. “Insieme possiamo operare meglio per raggiungere la piena sovranità tecnologia dell’Occidente”, ha aggiunto Urso, spiegando che i sistemi dei due Paesi sono “congeniali per la transizione economica e digitale che si fonda sulla comune condivisione di valori”. “Gli Accordi di Abramo possono aiutarci a collaborare in e con Israele nel grande Medio Oriente”, ha aggiunto. Ricordando che l’Italia è il quinto fornitore e il 12esimo cliente di Israele, Urso ha aggiunto: “Siamo consapevoli che è il momento giusto per fare di più. Siamo ben consapevoli che dalla nostra collaborazione può sortire un effetto positivo nel Mediterraneo”. (segue) (Res)