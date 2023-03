Italia-Israele: Netanyahu a Roma per rafforzare relazioni e per esportare più gas (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema energetico è stato affrontato anche da Netanyahu. “Israele è pronto a fare di più e ad accrescere la capacità di esportazione del gas verso l’Italia e verso l’Europa”, ha detto, sottolineando la “necessità di espandere la cooperazione”. Netanyahu ha evidenziato le opportunità anche nel settore delle Infrastrutture. “Stiamo investendo nelle infrastrutture. Con 100 miliardi di dollari investiti nella costruzione della metropolitana” nell’area metropolitana di Tel Aviv, ha affermato. Tra gli altri settori in cui Italia e Israele possono incrementare la cooperazione vi è quello delle risorse idriche, in cui Israele è leader per riciclo e riuso. “Siamo felici di condividere la nostra capacità di produrre acqua”, ha concluso. Il futuro “appartiene a chi innova”, ha proseguito, evidenziando che “tutto, senza eccezione, è divenuto tecnologizzato. Israele credo sia il Paese dell’innovazione”. Netanyahu ha evidenziato il carattere innovativo di Israele. “Vogliamo condividere con voi i successi tecnologici. Voglio usare questa visita per accrescere la cooperazione”, ha affermato il capo del governo israeliano. (segue) (Res)