Italia-Israele: Netanyahu a Roma per rafforzare relazioni e per esportare più gas (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al forum economico di questa mattina hanno partecipato alti dirigenti di importanti aziende italiane nei settori dell'energia, delle infrastrutture, delle banche, delle comunicazioni, della difesa e dello spazio, nonché i vertici delle organizzazioni economiche. Il fatturato delle aziende che hanno partecipato all'evento è di circa 300 miliardi di euro, secondo i dati forniti dall'ufficio stampa del governo israeliano. Presenti oggi al forum economico, tra gli altri, i rappresentanti di Eni, Enel, Italgas, Leonardo, Fincantieri ed Elettronica, Ferrovie dello Stato, Iveco, Thales Alenia, Granarolo, Cassa depositi e prestiti, Ita, Pizzarotti, Iren e Acea. Il governo italiano sta attualmente investendo 200 miliardi di euro nel potenziamento delle infrastrutture combinato con la digitalizzazione, la sostenibilità e un'economia ciclica. Pertanto, le aziende israeliane hanno un'opportunità unica di essere una fonte di tecnologia e innovazione in questo processo. Parallelamente, le aziende italiane sono interessate alle gare previste in Israele per l'energia, le attrezzature per la sicurezza e le infrastrutture. (segue) (Res)