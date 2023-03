Italia-Israele: Netanyahu a Roma per rafforzare relazioni e per esportare più gas (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni bilaterali tra Israele e Italia risalgono a 70 anni fa e da allora hanno registrato una costante crescita, sia in ambito politico che economico e culturale. La consistenza dei rapporti bilaterali si manifesta con una crescente presenza di aziende italiane in Israele, iniziative culturali di rilievo, una crescita dei flussi turistici, un crescente interscambio commerciale e frequenti visite a livello politico e istituzionale. Italia e Israele vantano anche una solida cooperazione scientifica e tecnologica. Queste eccezionali e profonde relazioni si basano sui tradizionali rapporti tra le comunità accademiche e scientifiche dei due Paesi e sono promosse e sostenute dai due governi con una serie di programmi e iniziative, definiti sulla base dell’Accordo bilaterale di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico del 2000, che consentono di essere molto visibili ed efficaci nella promozione del sistema scientifico e industriale italiano, in particolare nei settori hi-tech che sono in Israele estremamente dinamici grazie a un ecosistema di innovazione che è tra i più avanzati e finanziati al mondo. (Res)