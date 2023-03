India-Australia: comunicato congiunto Modi-Albanese, partenariato di beneficio per l’Indo-Pacifico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partenariato strategico tra India e Australia è di beneficio non solo per entrambi i Paesi, ma anche per “un Indo-Pacifico aperto, inclusivo, stabile e prospero”, nel quale “viga il rispetto per l’ordine internazionale basato sulle regole”. Lo si legge nel comunicato congiunto diramato al termine dell’incontro odierno a Nuova Delhi tra i primi ministri Narendra Modi e Anthony Albanese, quest’ultimo accompagnato dai ministri del Commercio (Don Farrell) e delle Risorse (Madeleine King), oltre che da una nutrita delegazione governativa e imprenditoriale. Nel corso della sua prima visita ufficiale in India, Albanese si è recato anche ad Ahmedabad e a Mumbai. Entrambi i primi ministri, si legge nel documento, “hanno espresso soddisfazione per la rapida espansione delle relazioni bilaterali, facilitate da frequenti contatti ad alto livello e da scambi di visite ministeriali che hanno ulteriormente rafforzato e approfondito la cooperazione in diverse aree come difesa e sicurezza, commercio e investimenti, istruzione e ricerca, agricoltura e risorse idriche, cyber e spazio, miniere e minerali rari, cambiamento climatico ed energie rinnovabili, mobilità”. (segue) (Inn)