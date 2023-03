India-Australia: comunicato congiunto Modi-Albanese, partenariato di beneficio per l’Indo-Pacifico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Albanese ha espresso “forte sostegno” per la presidenza indiana del G20 e per le priorità stabilite dal Nuova Delhi, ribadendo l’impegno a lavorare a stretto contatto su questioni d’interesse globale. Su commercio e investimenti Modi e Albanese hanno accolto con favore l’entrata in vigore dell’accordo di libero scambio Ecta, firmato il 29 dicembre scorso, sottolineando le “significative opportunità per diversificare ed espandere l’interscambio”. Nel comunicato si evidenzia come “la relativa forza dell’Australia nel campo delle materie prime, dei minerali critici e nella ricerca innovativa” si complementi con “le dimensioni del mercato indiano e la sua manodopera a basso costo” a favorire partenariati tra le aziende dei due Paesi che possano essere di mutuo beneficio. “I primi ministri hanno sottolineato anche l’importanza del robusto interscambio bilaterale e dei flussi d’investimenti attraverso catene globali di fornitura diversificate, trasparenti, aperte, sicure, inclusive e predicibili”, accogliendo favorevolmente la Cornice economica nell’Indo-Pacifico (Ipef) e l’Iniziativa per la resilienza delle catene di fornitura (Scri) tra India, Australia e Giappone. I due hanno ribadito, a questo proposito, il comune impegno a costruire catene di fornitura sicure e sostenibili per prodotti energetici, veicoli elettrici, semiconduttori, equipaggiamento per aerospazio e difesa. (segue) (Inn)