India-Australia: comunicato congiunto Modi-Albanese, partenariato di beneficio per l’Indo-Pacifico (3)

- Il capitolo dedicato a difesa e sicurezza sottolinea “il ferreo impegno a rafforzare il partenariato” bilaterale, in particolare attraverso il dialogo ministeriale Esteri e Difesa. Modi e Albanese stabiliscono d’intensificare gli scambi e le esercitazioni per favorire l’interoperabilità tra le rispettive forze armate, con la notizia che per la prima volta l’Australia ospiterà quest’anno l’esercitazione Malabar. Quanto all’Indo-Pacifico, i due premier “sottolineano l’importanza di esercitare i diritti e le libertà di sorvolo e di navigazione in tutte le aree” e di conservare un ordine “basato sulle regole”. La necessità, affermano, è di “risolvere pacificamente le dispute in accordo col diritto internazionale, senza la minaccia della forza”, respingendo “ogni tentativo di cambiare unilateralmente lo status quo”. (Inn)